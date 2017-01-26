返台過年吐遺憾 許晉哲：沒做到理想中的事
身為前中華男籃與璞園4連霸總教練，目前擔任山西汾酒教頭的許晉哲，26日帶著全家大小力挺許皓程主辦的EMPOWER籃訓營，談到這兩年前往CBA的感受，許晉哲不禁有感而發表示，「我沒做到理想中的事！」
會讓許晉哲感到遺憾的主因，仍是山西本季目前13勝18敗，暫排第12，與第8的北京首鋼已有5場勝差，就以僅剩7場例行賽的現實條件來看，山西幾乎提前宣告連兩年與季後賽無緣，許晉哲一如以往地把責任全往自己身上攬。
「我想還是理念上的問題，我真的很想跟以前帶璞園一樣，從年輕球員開始一路帶起來，把球隊越帶越茁壯，」許晉哲說，「可惜山西球隊文化根深蒂固，我必須盡量配合球團努力改善，其中許多困難之處我不方便明講。」
跟山西還有1年合約的許晉哲強調，從一開始加盟山西，他就跟球團高層掛保證，假如球隊戰績不好，一切責任都由他1人扛下來，就算是辭去總教練職位，也是應該的結果，但他仍然希望自己可以擁有更多的自主權。
不管是在本季結束後宣告辭職，或是等到明年合約到期後再來考慮去留，許晉哲表示，自己還是會做好份內工作，努力幫助球隊前進與成長，看他抱著自己兩個兒子的幸福表情，相信他早替自己未來想好更多計畫與發展了。
(中時電子報)
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