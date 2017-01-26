反川普活動爆衝突 變形金剛男星被捕
「變形金剛」系列電影男星西亞李畢福（Shia LaBeouf）在紐約市進行反對美國新總統川普的活動時，在博物館外與一名男子發生爭執，因被控動手傷人而遭警方逮捕。
美聯社報導，警方表示，西亞李畢福今晨在皇后區（Queens Borough）的「動態影像博物館」（Museum of the Moving Image）外拉扯1名25歲男子的圍巾，還抓傷他的臉部。
警方說，西亞李畢福動手推了這名男子，不過這名男子拒絕就醫。
西亞李畢福被控犯下輕傷害罪，目前並不清楚他是否聘請律師。
在新總統川普走馬上任後頭幾天，西亞李畢福在這座博物館外對著現場攝影機高呼「他無法分裂我們」。這場即時串流活動是西亞李畢福和另外兩位藝術家夥伴推出的公共藝術計畫，接下來4年將不間斷直播。
娛樂網站TMZ報導，警方表示，1名男子走到架設好的攝影機前說了一些話，內容可能與川普有關，激怒了西亞李畢福。
紐約市警察局（NYPD）員警23日起便駐守在抗議現場，因此很快就介入這起衝突並逮捕西亞李畢福。
若干抗議民眾說：「西亞為我們挨了一擊。這裡全都是納粹，他挺身而出並試圖保護我們。」（譯者：中央社劉文瑜）1060126
(中央社)
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