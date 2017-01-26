築牆熱潮 全球邊界圍牆2016年增至66道

柏林圍牆1989年前倒塌時，世界各地有16道大型圍牆保護邊界。加拿大魁北克大學（Quebec University）專家瓦里（Elisabeth Vallet）說，全球邊界圍牆2016年已增至66道。

美國總統川普曾表示計畫在美墨邊界築牆，他今天朝著履行這項承諾邁出第1步。以下是世界各地最近興築的若干壯觀邊界圍牆。

●匈牙利

有鑑於歐洲面臨二戰以來最嚴重的移民危機，匈牙利右翼政府去年9月在與塞爾維亞邊界興築一道177公里長的圍牆，又在與克羅埃西亞交界處興建另一道圍籬。斯洛維尼亞、奧地利、馬其頓、保加利亞和希臘等國家也採取相同舉措，但規模大多較小。

●摩洛哥－西撒哈拉佔領地區

摩洛哥在西撒哈拉建立一道安全圍牆，這道2735公里長的沙牆（或狹道）將摩洛哥領土和叛軍波利薩里歐陣線（Polisario）控制區區分開來，是世界上最古老的安全屏障。

●沙烏地阿拉伯－伊拉克

為因應伊斯蘭國（IS）崛起，沙烏地阿拉伯在沿伊拉克邊界現有的7公尺高沙牆，加上一道約900公里長的圍牆、78座瞭望臺、8座指揮中心、10輛行動監控車輛、32座迅速應變中心和3個快速干預小組。

●以色列－約旦河西岸

以色列自2002年開始興建安全屏障，表示此舉將阻擋巴勒斯坦叛亂分子發動攻擊。

●美國－墨西哥

美國2006年通過安全圍欄法（Secure Fence Act）後，於接下來幾年開始在美墨邊界興築一道1000多公里長的圍牆，加上泛光燈和監視攝影機，以阻止非法移民和毒品走私入境美國。

●西班牙－摩洛哥

西班牙在北非沿岸的飛地休達（Ceuta）和麥里亞（Melilla）受高科技邊界圍牆保護，許多人在嘗試闖越時喪命，有些則遭摩洛哥部隊開槍。

●賽普勒斯

土耳其1974年入侵賽普勒斯後，一堵圍牆便將這座島國和首都尼柯希亞（Nicosia）的希臘和土耳其兩個族裔一分為二。（譯者：中央社劉文瑜）1060126

(中央社)