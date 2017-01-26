築牆熱潮 全球邊界圍牆2016年增至66道
柏林圍牆1989年前倒塌時，世界各地有16道大型圍牆保護邊界。加拿大魁北克大學（Quebec University）專家瓦里（Elisabeth Vallet）說，全球邊界圍牆2016年已增至66道。
美國總統川普曾表示計畫在美墨邊界築牆，他今天朝著履行這項承諾邁出第1步。以下是世界各地最近興築的若干壯觀邊界圍牆。
●匈牙利
有鑑於歐洲面臨二戰以來最嚴重的移民危機，匈牙利右翼政府去年9月在與塞爾維亞邊界興築一道177公里長的圍牆，又在與克羅埃西亞交界處興建另一道圍籬。斯洛維尼亞、奧地利、馬其頓、保加利亞和希臘等國家也採取相同舉措，但規模大多較小。
●摩洛哥－西撒哈拉佔領地區
摩洛哥在西撒哈拉建立一道安全圍牆，這道2735公里長的沙牆（或狹道）將摩洛哥領土和叛軍波利薩里歐陣線（Polisario）控制區區分開來，是世界上最古老的安全屏障。
●沙烏地阿拉伯－伊拉克
為因應伊斯蘭國（IS）崛起，沙烏地阿拉伯在沿伊拉克邊界現有的7公尺高沙牆，加上一道約900公里長的圍牆、78座瞭望臺、8座指揮中心、10輛行動監控車輛、32座迅速應變中心和3個快速干預小組。
●以色列－約旦河西岸
以色列自2002年開始興建安全屏障，表示此舉將阻擋巴勒斯坦叛亂分子發動攻擊。
●美國－墨西哥
美國2006年通過安全圍欄法（Secure Fence Act）後，於接下來幾年開始在美墨邊界興築一道1000多公里長的圍牆，加上泛光燈和監視攝影機，以阻止非法移民和毒品走私入境美國。
●西班牙－摩洛哥
西班牙在北非沿岸的飛地休達（Ceuta）和麥里亞（Melilla）受高科技邊界圍牆保護，許多人在嘗試闖越時喪命，有些則遭摩洛哥部隊開槍。
●賽普勒斯
土耳其1974年入侵賽普勒斯後，一堵圍牆便將這座島國和首都尼柯希亞（Nicosia）的希臘和土耳其兩個族裔一分為二。（譯者：中央社劉文瑜）1060126
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範