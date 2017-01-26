許育修直落二勝 澳網青少年雙打爭冠

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台灣網球小將許育修和搭檔今天於澳洲公開賽青少年男雙準決賽中，以直落二擊敗對手，將爭奪本次賽事冠軍。

許育修和中國大陸選手趙靈熙搭檔，今天在雙打賽事對上大會第5種子澳洲巴比倫（Alexei Popyrin ）和波蘭柴克（Kacper Zuk）。

這場比賽開賽後，許育修/趙靈熙一度面臨被破發的危機，所幸兩人及時化解，並在第2局、第6局兩度突破對手發球局，先以6比1拿下首盤。

次盤許育修/趙靈熙的發球局兩度被破，但兩人也4度攻破對手發球局，因此以6比3收下勝利。

許育修成為繼易楚寰、楊宗樺及謝政鵬後，第4位挺進澳網青少年男子雙打決賽的台灣選手。

下一場比賽，許育修/趙靈熙將與紐西蘭選手雷諾茲（Finn Reynolds）及葡萄牙選手維爾（Duarte Vale）爭奪本次賽事冠軍。1060126

(中央社)