小年夜，迪化街擠滿趕辦年貨人潮

小年夜的迪化街擠滿了趕著採買年貨的民眾，各攤的工作人員亦忙著幫客人打包。（姚志平攝）

小年夜的北市年貨大街商圈，不少民眾忙著挑選春聯。（姚志平攝）

小年夜的迪化街擠滿了趕著採買年貨的民眾，各攤的工作人員亦忙著幫客人打包，不少民眾亦忙著挑選春聯。

(中時)