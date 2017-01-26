小威也鼓掌 魯西琪落敗仍獲溫暖支持
今年澳網第2場女單準決賽呈現一面倒的局面，魯西琪明顯受到左腿傷勢影響，只撐了50分鐘就以直落2不敵小威廉絲。
不過魯西琪經歷父親家暴、等待近18年才重返大滿貫4強的感人故事，完全不受到這場慘敗影響。賴佛球場的觀眾起立送給她溫暖的掌聲鼓勵，就連贏球的小威也替魯西琪拍手喝采。
「老實說，她的努力真的很激勵人心，也值得所有的肯定，」小威接受場邊主播訪問時，還稱讚澳網球迷的溫情舉動，「你們這樣支持她，真的很棒，我也非常替她高興。」
魯西琪在8強獲勝時表示，這次澳網一路殺進4強的過程，讓她人生中所碰過的那些不幸遭遇，變得還可以接受了。在輸給小威之後，魯西琪拿出手機環場自拍，右手摸著自己心口，為這趟墨爾本之行畫下句點。
(中時電子報)
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