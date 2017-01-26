LINE詐騙案層出不窮 苗警呼籲民眾小心防詐
LINE假冒名義詐欺案，預防之道不可不知！親朋好友傳LINE來說要借錢有急用，千萬別急著立刻匯款！廖姓男子收到好友的LINE訊息，立刻義不容辭轉帳3萬元給對方，接著致電給好友告知已轉帳，才知是詐騙集團盜用好友帳號借錢。
苗栗縣警察局刑警大隊指出，64歲姓男子表示，有個兄弟情誼的朋友一陣子未聯絡，今年1月初忽然收到對方LINE訊息，說自己出車禍，須立即動手術，但身上未帶分文，麻煩廖男趕緊轉帳3萬元救急，事後歸還。
廖男心想好友有難不應推託，乃火速依LINE內容轉帳至對方給的帳號，之後致電朋友告知已匯款，朋友回答表示自己的LINE帳號被詐騙集團盜用了，並未向廖男借款。廖男始發現遭詐騙，連忙撥打165，經警方透過金融聯防平臺立即圈存，但仍晚了一步，廖男損失近1個月的薪水。
此類詐騙集團盜用LINE帳號，假冒親友借錢的案件，苗栗縣警察局統計本縣近2周受理近20件，有增加之趨勢。LINE公司於去年12月6日發出官方聲明，告知用戶：經由簡訊所傳送的4位數認證碼（SMS認證碼）如同任何帳號密碼一樣重要，不應幫人代收並告知任何人，一旦驗證碼遭詐騙集團利用，詐騙集團即取得該帳號權限，冒用您的身分進行詐騙。
警察局呼籲，詐騙集團盜用LINE帳號後，便開始群發LINE好友，以急用為由要親友匯款，親友們一時不察且未致電向本人求證，立即透過ATM轉帳每日最高上限3萬元為而造成財損，遭盜用帳號的LINE被害人則渾然不知。
警局呼籲，民眾應加強防護自己的LINE帳號密碼安全，且LINE絕對不會出現要求代收簡訊認證碼之情況；若接到親友傳LINE借錢或要求代購遊戲點數，千萬別急著義氣相挺，務必直接致電或親向本人查證是否確有借錢情事，有任何疑問，歡迎撥打110報案或向內政部警政署165反詐騙諮詢專線查證。
(中時)
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