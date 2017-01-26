韓警接獲其他被害人報案 士檢分案偵辦

計程車司機性侵韓國女大生案，引發軒然大波，由於韓國警方25日已接獲其他被害人報案，士林地檢署今天剪報簽分「他」字案，並指揮士林警分局蒐集、調查本案相關人資料。士檢另請刑事局密切了解韓國警方受理被害人報案情形，也透過法務部國際及兩岸司向韓國警方取得相關資料，擴大調查。

士檢強調，將密切關注本案後續發展，一旦發現發現相關事證，將儘速依法偵辦，勿枉勿縱，以彰顯國法尊嚴並維護法治，保障社會安全。

(中時)