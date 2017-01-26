馬英九申請2月赴美 總統府同意

我要評比

總統府今天說，前總統馬英九提出將於2月28日至3月11日赴美國紐約、波士頓及華盛頓等地申請案，總統府研提審核評估意見後呈總統核定「同意本項出境申請」。

總統府說，已在稍早由專人將相關核定資料送交馬英九辦公室。

總統府晚間指出，有關馬英九18日向總統府提出將於2月28日至3月11日赴美國紐約、波士頓及華盛頓等地申請案，經過此案專案小組依「國家機密保護法」、「總統府辦理涉及國家機密人員出境管制作業規定」，研提審核評估意見後呈總統核定，同意本項出境申請。1060126

(中央社)