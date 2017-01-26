花毯節未認養盆栽 轉作公園綠地堆肥
台中市觀光旅遊局今天對於台中國際花毯節活動結束後，盆栽疑遭丟棄的傳聞表示，優先提供附近單位認養栽種，其餘未獲認養的盆栽轉供公園綠地作為綠肥。
「2016台中國際花毯節」活動結束後，有民眾質疑現場花朵盆栽似被丟棄，觀光旅遊局澄清說，花毯節展期結束後，園區草花優先提供后里及山城地區機關、學校、社區里民辦公室等認養栽種。
觀光旅遊局指出，其餘未認養部分，主辦機關將草花與塑膠端盆分離後，另外裝袋堆置發酵，供公園綠地轉換綠肥運用，民眾所見堆置於地面上的花朵，為轉置綠肥包裝的運送過程，並非遭遺棄。
觀光旅遊局指出，為回饋后里在地鄉親在花毯節活動期間，社區里民及志工投入大量人力參與活動舉辦的辛勞，今年1月8日「2016台中國際花毯節」結束後，展後園區草花優先提供后里及山城地區機關、學校與社區里民辦公室等認養栽種，期望藉由公園綠地草花植栽後，美化台中市山城地區公園環境。1060126
(中央社)
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