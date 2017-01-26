排除食物中毒 陸客團證實感染諾羅病毒

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大陸天津旅行團13日到台灣旅遊，在嘉義市發生8人上吐下瀉症狀，一度懷疑是食物中毒，衛生局採檢檢體送驗結果，今天證實不是食物中毒，是感染諾羅病毒，接受調查的小火鍋餐廳排除責任。

市衛生局表示，該旅遊團共有30人，1月10日入境臺灣，12日晚間6時於本市一家小火鍋店用餐，當晚10時至隔日凌晨4時，陸續有8名團員出現腹瀉、嘔吐、腹痛症狀而急診就醫。

市衛生局表示，為釐清病原體，該局採集4名陸客團員、3名餐廳廚工共7件人體檢體送驗，其中，3名團員驗出諾羅病毒陽性、另1名為陰性，3名廚工則皆呈陰性。

此外，同時抽驗餐廳供應的白飯及熟白蝦檢體共2件食品檢體送驗，檢驗項目包括原性大腸桿菌、沙門氏桿菌、腸炎弧菌、仙人掌桿菌及金黃色葡萄球菌，皆呈陰性。

衛生局表示，諾羅病毒具高傳染力，可藉由排泄物汙染或嘔吐物飛沫傳播，潛伏期約18至72小時，症狀包括：噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，春節連假，民眾餐聚活動多，宜多留意衛生安全。

(中時)