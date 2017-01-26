樂成宮辦傳統花燈比賽增添年味 越夜越美麗

樂成宮董事長郭松益對於國小組第一名的花燈作品，感到驚艷。（馬瑞君攝）

樂成宮舉辦傳統花燈競賽，增添年味。（馬瑞君攝）

樂成宮花燈比賽，國小組作品「媽祖顯靈」，意境十足。（馬瑞君攝）

過年，就是要賞花燈才有傳統年味。台中三級古蹟樂成宮今年恢復舉辦傳統花燈比賽，吸引大、小朋友參與，除了主題天上聖母及千里眼、順風耳將軍大型花燈外，展示在綠園道區的各式花燈，讓民眾能夠從白天到黑夜玩不停，越夜越美麗，今晚6時由台中市長林佳龍主持開燈儀式後，正式揭開序幕。

樂成宮董事長郭松益指出，樂成宮傳統花燈競賽曾停辦數年，但不少民眾反映少了花燈、好像年味少了很多，今年起再恢復舉辦，沒想到參賽者十分踴躍，共有600多件作品，強調以環保發揮創意，參賽者也各出奇招。

其中，國小組第一名的新平國小王濬呈作品，讓圍觀民眾都驚嘆不已，他使用吸管惟妙惟肖的重現樂成宮的縮圖，就連門口的石獅、香爐等都完整呈現。

樂成宮從26日起舉辦長達25天的燈會慶祝活動，大年初一早上，還由林佳龍分贈4、5000個媽祖紅包給早起到廟裡走春的信徒；其餘還有全國蘭花大展、年初四接財神等，要讓民眾幸福一整年。

(中時)