同意馬英九赴美 府:無維安預警情資

總統府今天同意前總統馬英九2月28日至3月11日赴美國紐約、波士頓及華盛頓等地申請案。總統府發言人黃重諺說，目前沒有維安預警情資，另外，政府及相關部門也會提供必要協助。

總統府今天說，前總統馬英九提出將於2月28日至3月11日赴美國紐約、波士頓及華盛頓等地申請案，總統府研提審核評估意見後呈總統核定「同意本項出境申請」。

總統府發言人黃重諺晚間指出，馬英九這次的參訪地點在美國，機密保護的風險，屬於在可以控制的範圍內。維安部署上，經過評估，目前並沒有維安上的預警情資，政府與美方也有合作機制，維安風險程度低。

黃重諺表示，馬英九辦公室提出的相關審核資訊，也都符合規定。政府及相關部門也會對馬英九的訪問行程，提供必要的協助。1060126

(中央社)