輔大性侵案判3年半 夏林清：證明沒吃案
輔大性侵案，新北地方法院今天判處涉案學生3年半徒刑。前輔大社科院長夏林清受訪表示，事發當天第一時間，校方就已經報警處理，她並未吃案、壓案。
輔仁大學心理系王姓學生，涉嫌於去年6月某日、送學姊回宿舍期間，趁機猥褻、性侵未遂。新北地方法院今天依乘機性交未遂罪，判處王男3年6月徒刑，全案可上訴。
夏林清表示，判決證明事發第一天開始司法就已經介入，除了證明她並沒有吃案外，被害女同學男友在網路PO文指控她和系裡吃案、壓案是錯的。
她說，這半年來她心理上是有極大的遺憾，包括學校、教育部還有媒體，整個過程都跟著網路訊息走。很多真實跟外部的訊息有落差，但卻沒有人在意。
夏林清指出，最近「灣生」、「海倫清桃」事件，其實就是網路與真實性的落差。輔大性侵案雖只是其中一個例子，但她從事發開始，就十分有信心被害人男友所指控是錯的。1060126
(中央社)
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