過年出遊享優惠 孩童去這些樂園玩免費

我要評比

農曆春節登場，想趁著好天氣到戶外走春，中央社整理全台遊樂園優惠，麗寶樂園祭出10歲以下兒童免費，六福村12歲以下兒童不用錢。

今年農曆春節6天假期短吸引許多人留在台灣過年，為了吸引民眾趁著過年假期到樂園玩，全台樂園都推出超值優惠，鼓勵大朋友帶著小朋友一起出遊。

麗寶樂園和六福村都推出兒童入園優惠，麗寶探索樂園規定是10歲以下兒童免費，搭統聯客運從台北出發套票999元；六福村則是規定12歲以下免費，憑新竹客運直達六福村班次的當天乘車購票證明，享門票優惠價599元。

2月想賞櫻，烏來和九族文化村都是知名景點，雲仙樂園推出纜車及櫻花餐488元；九族文化村櫻花祭優惠票580元，還可搭配台灣好行水陸空套票；劍湖山世界和義大世界都主打VR設施，讓民眾有身歷其境的感受。

觀光局表示，2月1日前加入全台主題樂園網站會員，就可參加題樂園福袋抽獎，包括專屬商品買一送一，還有折價優惠及限量好禮等，建議民眾出遊時搭乘大眾運輸工具避免塞車掃興。1060126

(中央社)