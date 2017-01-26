陸股封關 溫和收漲成交量1年新低
中國大陸股市今天是春節前的最後一個交易日，A股溫和走升，深證成指重返萬點整數位上方。但投資者交易意願不足，滬深兩市成交量創1年新低。
新華社報導，滬深兩市繼續量縮，總量降至人民幣2700億元以下，再創1年來新低。
上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天以接近全天最低點的3149.22點小幅開低，早盤走勢略往上後回落，此後基本在前一交易日收盤點位上方窄幅波動。尾盤收報3159.17點，較前一交易日漲9.61點，漲幅為0.31%。
深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）收盤重返萬點整數位上方，報10052.05點，漲74.09點，漲幅為0.74%。
創業板指數表現略強於兩市大盤，漲0.83%，以1886.23點報收。
滬深兩市近2200支交易品種收漲，明顯多於下跌數量。
不過，滬深兩市繼續量縮，總量降至2700億元以下，再創1年多「地量」。1060126
(中央社)
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