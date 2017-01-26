陸委會籲陸尊重台對外關係 勿情緒發言

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行政院大陸委員會今天表示，中國大陸應尊重台灣對外發展關係的權利，並務實理性看待台灣與各方正常互動，不應該有情緒性的發言。

針對未來台灣與美國關係，陸委會副主任委員邱垂正今天在例行記者會上回應提問表示，政府致力於推動台美及兩岸關係均衡發展，穩定的台美關係對兩岸關係也有所助益。

邱垂正指出，政府維護兩岸關係和平穩定的政策一貫而堅定，對國家利益的努力與堅持不受環境變遷影響，「不存在成為任何一方的籌碼問題」。

邱垂正說，台灣多次重申依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律處理兩岸事務，政府的兩岸政策立場已展現最大彈性與善意，呼籲對岸務實理解政府主張，透過溝通對話尋求兩岸合作空間，共同建構和平穩定的兩岸關係。

邱垂正也代表陸委會向兩岸民眾先拜早年，祝福兩岸民眾「雞年報喜、兩岸和平、闔家團圓、平安幸福」。1060126

(中央社)