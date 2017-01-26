癌末妻與夫醫院補辦婚禮 醫護見證動容

南投縣陳木貴與林富美夫妻，兩人年輕時生活困難，辛苦拉拔子女長大後，林妻卻診斷癌症末期，兩人今天在醫院補辦婚禮，留下人生回憶，過程令不少人動容。

七旬夫妻陳木貴與林富美結縭近50年，兩人由於喑啞，生活特別辛苦，結婚時未辦婚禮、拍婚紗照，辛苦拉拔子女成家立業之後，林富美去年因膝蓋疼痛就醫，起初以為是退化性關節炎，直到日前痛到昏倒，轉送埔里基督教醫院就醫，才發現是肺腺癌末期。

陳木貴與林富美夫妻鶼鰈情深，林富美住進埔里基督教醫院附設護理之家期間，陳木貴經常騎2個小時單車到醫院探望。治療期間，陳木貴經常在病床旁默默看著妻子，情深令人動容，林富美的妹妹及外甥女見狀，於是有了幫兩人補辦婚禮、拍婚紗照的念頭。

兩人今天在埔基醫院病房祈禱室舉行結婚典禮，還請來婚紗攝影師拍照，恰好到愚人之友社福基金會演出的台北市立中山女子高中樂團得知，也來為兩人婚禮伴奏，縱使他們喑啞聽不見，夫妻仍不斷以手語對眾人道謝，溫馨動人的氣氛，讓在場不少人都默默拭淚。

典禮過程中，已事前吃止痛藥的林富美仍一度膝蓋劇烈疼痛，丈夫陳木貴焦急擔心，緊握妻子的手，所幸護理人員推拿按摩紓緩，典禮才得以繼續，最後在眾人祝福之中，圓滿完成婚禮，夫妻兩人充滿歲月痕跡的臉龐，雖只掛著淺淺靦腆微笑，卻顯得特別滿足。

家屬表示，感謝埔基醫院、埔基護理之家團隊，讓林富美人生夕陽不再徬徨與痛苦，也感謝埔里鎮「法國台北婚紗」在短時間全力發揮美學藝術，讓黃昏顯得盡善盡美，籌辦過程處處倍感溫馨與溫暖。1060126

(中央社)