睽違8年姊妹再鬩牆 大小威澳網夢幻爭后
美國網球天后小威廉絲今天在澳網4強阻斷巴羅尼的奇幻之旅。決賽將上演睽違8年、大小威在大滿貫賽的超夢幻對決，若拍落姊姊大威，小威將破紀錄奪下生涯第23座大滿貫金盃，也將重登球后。
所向披靡的小威（Serena Williams）實力慓悍，大勝34歲克羅埃西亞非種子老將巴羅尼（Mirjana Lucic-Baroni），僅花50分鐘就以6比2、6比1直落二，輕鬆擊潰巴羅尼，闖進澳洲網球公開賽決賽。
小威將力爭澳網第7座后冠，若在和大威廉絲的姊妹內戰中勝出，她將超越德國女將「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）在公開賽時代所創的22冠非凡紀錄。
小威不願談到最終是否可能打破葛拉芙的紀錄，但這是她在網壇確立個人歷史紀錄的絕佳機會。若贏得金盃，小威也將從德國女將柯貝（Angelique Kerber）手中搶回去年底被篡的球后寶座。
小威的姊姊大威今天4強賽也傳來捷報，在輸掉首盤但連翻後2盤，以6比7（3/7）、6比2、6比3拍掉同胞范德維奇（Coco Vandeweghe），決賽將上演姊妹鬩牆戲碼。
大小威精彩對決將在28日登場，這將是她們在相隔8年後第9度在大滿貫賽決賽碰頭，小威至今贏面大很多，戰績6勝2負。
小威說：「我沒看（大威）比賽，我非常以她為傲，她是我的啟發、我的大姊。」
小威接著說：「她是我的世界，我的生命、我的一切。我們倆都打進決賽，我非常開心。對我們來說，這是最大的夢想成真。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060126
(中央社)
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