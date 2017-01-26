性侵男判3年半 夏林清：證明沒吃案
輔大心理系性侵案判決結果26日出爐，加害王生遭判有期徒刑3年6個月，對此，前社會科學院院長的夏林清認為，判決證明被害女學生朱姓男友的「吃案」指控不實，更認為此事會像灣生事件一般，總有一天會真相大白。
前社會科學院長夏林清去年9月間已遭停職，下午她聽聞新北地院依乘機性交未遂判王生有期徒刑，表示「證明我當時沒吃案」，判決證明司法已經於事發的第一時間啟動，朱生8千字長文指控不實。
至於工作小組報告曾定調全案為猥褻而非性侵，如今判決結果出爐，夏林清則回應「工作小組從來沒有定義此事為猥褻」。
夏林清說，判決結果讓她更相信真相將會水落石出。
前年6月輔大發生心理系學生性侵直屬學姊事件，而被害人男友去年5月發文指控，心理系成立之教育輔導工作小組竟定調全案為猥褻，輔導過程中師長更造成被害人二度傷害，引發各界譁然。
(中時)
關鍵字：夏林清
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