台鐵提醒 明下午4點後還有機會搶票
台鐵從前天起展開春節疏運計畫，直到2月2日共9天，加開384列次，從25日開始到2月2日，分別加開3、38、54、46、58、55、63、63 及4列次。台鐵運務處營業科長陳裕謀提醒，今晚至明天下午是運輸高峰期，中長途難以購票，不過明下午4點以後，因為已過趕赴年夜飯時間，有機會買到票。
台鐵另外在春節運輸期間，加開1月27日至2月1日，北宜區間快車，疏運台北到宜蘭間旅客，協助紓解國道5號壅塞，優惠票價100元。不過，1/27-30往宜蘭方向，除了5698次外，其他皆售完，1/30-31及2/1，北宜區間快往台北，皆售完。
台鐵並加開1月31日、2月1日東部及南迴線7折紅眼列車。南迴紅眼列車去程及回程皆有票；東部紅眼列車去程及回程皆無票。
1月26日、27日、31日及2月1日，台鐵開行8列次，供身分證字頭UV及設籍花蓮、台東縣民訂票。花蓮、台東縣政府各申請6列次加開返鄉及收假專車，皆售罄。
1/29至2/1台鐵加開南迴線新左營到台東的復興號，共計7列次往返車次。平溪線、內灣線、集集線及阿里山線加掛車廂。復興號1/30-2/1每天1列次新左營往台東尚有座位，台東往新左營已售完。
(中時)
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