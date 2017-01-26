前球后楊珂維琪抵台 小巨蛋備戰台灣公開賽

前世界球后楊珂維琪抵達台灣，到小巨蛋備戰台灣公開賽。（台灣公開賽提供）

第2屆WTA台灣公開賽28日將在台北小巨蛋展開會外賽，前世界球后楊珂維琪（Jelena Jankovic）才抵達台北兩個小時，就迫不及待殺到本次大會耗資數百萬元，堪稱全台最貴的「室內移動式硬地板球場」，訓練了1個小時。

「這次的場館很漂亮，比賽地面速度也適中；這是我第一次來到台灣，之前就有聽說有名的台北101，我才來幾個小時就感受到這是個友善的城市。」

楊珂維琪今年澳網打入女單32強，希望在台北繼續提振信心，「去年因為肩膀受傷缺席了很多比賽，排名也下滑許多。希望今年能找回發球威力，藉著贏球重新找回信心。」

(中時電子報)