呂彥青、岳東華近全年無休 年假喘口氣
經典賽中華隊今天(26日)起放5天年假，業餘小將呂彥青、岳東華也總算有短暫的休息時間，一整年要同時兼顧大學母隊賽事、中華培訓隊，以及去年底開始經典賽中華隊集訓，幾乎「全年無休」，兩人都坦言「很累」。
台灣體大20歲的左投呂彥青當屬業餘第一「操」人，2015年首度披上中華隊球衣，幾乎就沒再有假可以放，從光州世大運前的集訓、移地訓練，7月世大運結束後再回到母隊參與業餘賽事，年底參與世界12強賽，之後入選中華培訓隊打冬季聯盟。
今年起，開南大學21歲內野手岳東華也加入「操」人行列，兩人2月起參與世大運中華培訓隊，期間還要回母隊打大專聯賽、春季聯賽等，除了集訓外，7月起飛荷蘭打哈連盃、9月赴日本移地訓練、10月飛墨西哥打U23世界盃，11月參與冬季聯盟賽事，接著入選經典賽中華隊集訓名單，集訓之餘還要回母隊參與成棒經典賽、大專聯賽。
經歷「整年無休」的初體驗，岳東華笑說：「從上一次(2015年)冬季聯盟開始，幾乎就都沒休息，真的很累。」但他一直拚到剛結束的大專棒球聯賽，還保持高檔表現，岳東華笑說：「可能是累了，就不會想太多。」
兩人放完5天年假後，31日起繼續隨經典賽中華隊集訓，2月4日赴澳洲移地訓練，雖然沒有入選28人名單，之後還要回中華培訓隊，備戰8月的台北世大運。即使馬不停蹄的訓練、比賽讓兩人都坦言很累，但他們也甘之如飴，希望能從過程中學經驗，並拿出更好的表現為自己爭取機會。
(中時電子報)
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