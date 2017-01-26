道瓊突破2萬點激勵 亞股續上攻

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全球股市今天持續上攻，其中東京股市在華爾街股市收盤再創歷史新高，道瓊指數衝破2萬點大關帶動下收紅，領漲亞洲股市。

金融市場幾週來籠罩在不安的氣氛中，但全球投資人似已恢復樂觀心理，這種心態助長川普當選美國總統後2個月來的漲勢。

隨著市場投資人從債券等避險資產重返高收益資產，美股道瓊工業指數昨天終場收在2萬點關卡上方，締造歷史收盤新高；標準普爾500指數和那斯達克指數收盤也改寫新高紀錄。

亞股今天隨著美股漲勢收高，日股日經指數收漲1.8%，韓股收漲0.8%，星股漲0.4%。紐西蘭、菲律賓和印尼股市也走高。澳洲股市適逢國定假日休市一天。

港股恆生指數收高1.4%，創3個月高點。大陸上海股市今天收盤小幅上漲0.3%。陸股明起適逢1週的農曆春節假期將休市，2月3日恢復交易。1060126

(中央社)