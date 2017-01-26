疑有其他韓人遭性侵 士檢：他字案偵辦
南韓媒體報導，繼日前南韓女性在台灣遭性侵事件發生後，南韓外交部接到7起類似案件舉報。士林地檢署今天表示，依剪報簽分「他」字案擴大追查，確保旅客安全。
士檢對於有無其他韓國來台遊客遭類似手法受害，已於1月18日洽請警政署刑事警察局聯繫韓國警方，確認有無受理其他被害人報案；刑事局於21日回覆，尚無其他被害人向韓國警方報案。然而，韓國警方在25日有受理其他被害人報案。
士檢表示，今天依剪報簽分他字案，擴大追查案情，並指揮台北市警察局士林分局蒐集、調查本案關係人相關資料，會密切關注本案後續發展，一旦發現相關事證，會積極偵查、勿枉勿縱，以彰顯國法尊嚴並維護法治，保障社會安全。1060126
(中央社)
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