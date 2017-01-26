全台最貴網球場啟用 張凱貞喊讚
因應WTA台灣公開賽，耗資數百萬在台北小巨蛋打造「室內移動式硬地板球場」，號稱全台最貴的網球場於26日首度啟用，「網球精靈」張凱貞、小將徐竫雯與詹皓晴等台灣好手都到場練習，也稱讚場地相當不錯。
「這次的場地很棒。」張凱貞說，這次賽會使用的地面較軟，厚度也夠，不會給膝蓋太大負擔，球速也剛剛好。
至於最近的練習狀況，張凱貞自認相當不錯，適逢農曆春節，她期許自己球技進步、身體健康，以世界排名闖入前50名為目標，「我現在很有信心！」
這次獲得台灣公開賽會外賽外卡的我國小將徐竫雯，日前因為腰傷的關係，本次將是她今年賽季的第一場比賽。她說：「這次比賽強度很高，不管對誰都可以，希望能把訓練的發揮出來，」隨即笑著補充說，「只要不對到張凱貞都可以！」
尋求衛冕的詹皓晴也到小巨蛋備戰，雖然今年吞下開季3連敗，她仍對本季保持樂觀態度，「其實我們的訓練狀況很好，但不可能每場比賽都贏，我們搭檔快兩年了，對手一定會針對我們做研究。我跟姊有在做討論，在心態和打法做一些改變。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。