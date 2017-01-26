全台最貴網球場啟用 張凱貞喊讚

張凱貞到台北小巨蛋備戰台灣公開賽。（台灣公開賽提供）

因應WTA台灣公開賽，耗資數百萬在台北小巨蛋打造「室內移動式硬地板球場」，號稱全台最貴的網球場於26日首度啟用，「網球精靈」張凱貞、小將徐竫雯與詹皓晴等台灣好手都到場練習，也稱讚場地相當不錯。

「這次的場地很棒。」張凱貞說，這次賽會使用的地面較軟，厚度也夠，不會給膝蓋太大負擔，球速也剛剛好。

至於最近的練習狀況，張凱貞自認相當不錯，適逢農曆春節，她期許自己球技進步、身體健康，以世界排名闖入前50名為目標，「我現在很有信心！」

徐竫雯開玩笑說，希望不要對上好友張凱貞。（台灣公開賽提供）

這次獲得台灣公開賽會外賽外卡的我國小將徐竫雯，日前因為腰傷的關係，本次將是她今年賽季的第一場比賽。她說：「這次比賽強度很高，不管對誰都可以，希望能把訓練的發揮出來，」隨即笑著補充說，「只要不對到張凱貞都可以！」

尋求衛冕的詹皓晴也到小巨蛋備戰，雖然今年吞下開季3連敗，她仍對本季保持樂觀態度，「其實我們的訓練狀況很好，但不可能每場比賽都贏，我們搭檔快兩年了，對手一定會針對我們做研究。我跟姊有在做討論，在心態和打法做一些改變。」

(中時電子報)