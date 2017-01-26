澳洲數萬人遊行抗議 要求更改國慶日期

數以萬計澳洲民眾選在今天國慶日上街抗議遊行，要求更改1月26日的國慶日日期，他們認為這天慶祝的是白人抵達澳洲殖民，開啟弱勢原住民受難的不公不義時代，但總理表示反對。

根據路透社，澳洲「世紀報」（The Age）報導，墨爾本有數萬人集會抗議，許多人穿著著黑色、黃色與紅色的衣服，象徵原住民旗幟。在雪梨、布里斯本、阿得雷德（Adelaide）與伯斯（Perth）也有數千人參與抗議活動。

澳洲原住民的祖先早在5萬年前就居住在這座島嶼大陸，對他們而言，1月26日是「入侵日」，是英國在他們的土地上展開殖民和殘酷征服他們的日子。

抗議者史卡里特（Neville Scarlett）告訴「世紀報」：「我在這裡是為了紀念在殖民初期被殺害的所有原住民。」

抗議集會多半相當和平，但新南威爾斯省（New South Wales）警方表示，雪梨有1名20歲男子被捕，1名員警及抗議者受傷。

法新社報導，澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）不贊成更改國慶日，他在首都坎培拉告訴記者：「我認為我們應該維持原來的日期。」

他說：「每個人都有權有自己的觀點，但我認為，多數澳洲人接受將1月26日訂為國慶日。」

「我們在這天慶祝我國所有文化蘊含的豐富多元性─從最早的澳洲人開始...到現在的新居民，也就是來自各式各樣國家的移民。」（譯者：中央社廖禹揚）1060126

(中央社)