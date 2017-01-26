金門機場湧人潮，春運首日逾萬人

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金門春運首日開跑，小年夜湧現人潮。（李金生攝）

金門縣府與立委楊鎮浯服務團隊進駐松山機場。（楊鎮浯立委辦公室提供）

金門縣長陳福海（右）在尚義機場迎接返鄉旅客。（李金生攝）

金門離島春運首日，尚義機場洋溢節慶喜氣。（李金生攝）

金門航空站邀請原住民聲樂家胡待明（右）在航站大廈表演迎接返鄉旅客。（金門航空站提供）

金門尚義機場在小年夜湧現返鄉人潮，紅男綠女旅客穿梭來去，全天來回疏運1萬1000餘人，縣府和金門航空站已做好明天疏運高峰的準備。

金門民航站指出，尚義機場今天表訂到站55班載客5723人，離站55班載客5207人；另協調民航局與立榮航空在晚間加開1班，末班機預定在深夜10時45分離場。

立委楊鎮浯除陪同行政院長林全到松山機場關心春運作業，要求各航空公司提供充足運能外，也協調海運與國防部備妥相關運能，適時啟動A（空運含加班機）、B（海運）、C（C-130軍機支援疏運）計畫，協助離島鄉親順利返鄉過節，圓滿完成春節輸運任務。

今年春運仍採取聯合候補機制，楊鎮浯服務團隊也與縣府在機場設置服務櫃台，準備茶水免費提供鄉親。

(中時)