中油宣布 春節油價「只降不漲」

下周汽柴油有機會小漲0.1元，中油配合行政院春節油氣凍漲政策，今宣布油價「只降不漲」。下周一不會調漲任何油價，但如果依照公式有機會降價，則仍會調降。瓦斯方面，原本桶裝瓦斯與天然氣可能大漲，現基於穩定物價考量，2月也暫時不調整。

油價月初漲到高點後，近期處於盤旋狀態，95無鉛目前每公升在26.4元。在面臨石油輸出國家組織OPEC凍產協議可能落實，推升國際原油微升，依照浮動油價公式，下周一原本汽柴油每公升可能小漲0.1元。對此中油副總畢淑蒨強調，為照顧民生，春節這周油價凍漲，「但是如果有機會調降，我們仍會降價。」

瓦斯方面，由於冬季為液化石油氣需求旺季，2月份液化石油氣國際合約價格（CP）及海運費大幅上揚，液化石油氣(桶裝瓦斯)原本要大漲，天然氣價也有調升壓力。不過因中油宣布凍漲，相關成本也將留待日後進行回補。

(中時)