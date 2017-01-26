放心了！向太探劉德華：精神好，可短暫坐起

向華強夫妻今到醫院探訪劉德華。（圖／達志影像）

劉德華17日遇墜馬意外，目前在香港養和醫院休養。（圖／中時資料照片）

天王劉德華（華仔）本月17日在泰國拍廣告時不慎墜馬，造成骨盆撕裂傷與肌腱拉傷，而他遵照醫生建議住院養傷需約6到8周，今(26日)向華強與妻子向太陳嵐到養和醫院探病，離開時透露華仔病情逐漸好轉，可短暫坐起聊天，精神也不錯，讓粉絲都鬆一口氣。

據香港《明報》報導，向華強夫妻今到醫院慰問劉德華，離開時向太說華仔已能短暫坐起，笑容滿面的跟他們聊天，向太為此喊：「放心了」，也表示劉德華仍因傷勢疼痛，但人緣好的他獲得許多人關心，不少人都透過向太表示要介紹神醫給華仔。

向太說：「我覺得這是他（劉德華）的一個小劫，相信很快就會好起來了」，又問劉德華過年前是否能出院？向太則說不清楚，要看他的恢復程度而定。

(中時電子報)