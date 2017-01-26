國道南下壅塞暫紓解 除夕清晨再湧車潮
農曆春節假期登場，今晚國道已有多路段壅塞，高公局預估8時紓解；明天6時起國道南下將湧車潮，湖口到新竹、鶯歌到大溪都是警戒路段。
為期6天的春節連假登場，今天下午開始就有許多民眾提早上路準備回家過年，傍晚國道南下就有多路段出現壅塞，包括，國1南下湖口服務區-新竹、彰化系統-埔鹽系統、國3南下鶯歌系統-大溪、寶山-茄苳、苑裡-大甲。
高公局今天表示，午後車流量大，加上國道3號南下鶯歌路段、茄苳香山路段發生小客車追撞事故，以及國3南下寶山路段發生車輛故障事件，導致車陣更是動彈不得，預估這波車潮將在今天晚上8時後紓解。
高公局預估，明天上午6、7時國道就會湧現車潮，在國1南下湖口-新竹系統、彰化-埔鹽系統、國3南鶯歌系統-關西、國5南下南港系統-坪林等路段都可能塞車，呼籲用路人盡早上路，並隨時注意路況資訊。
至於今年北高行車時間是否可在6小時內，交通部長賀陳旦表示，任何塞車或運能不足都是交通部的責任，但交通順暢是靠大家一起完成，已要求同仁提供完整資訊，不把無謂責任壓在自己身上，盼民眾當個聰明用路人。1060126
(中央社)
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