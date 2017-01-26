川普演說論政策存廢 共和黨議員等著看

我要評比

美國總統川普（Donald Trump）今天將在就職後首次面對共和黨國會議員，共和黨國會議員將釐清，川普能否將注意力專注在他們的目標上。

美聯社報導，川普今天將就參眾兩院共和黨議員的年度政策撤廢計畫，在費城發表演說。

儘管川普政府一上路有所顛簸，許多議員仍保持樂觀態度，認為府會能有良好合作。他們希望看到川普專注於團結與成果，而非偏題轉向選民詐欺的陰謀論，或者一再就選戰與就職典禮進行爭辯。

在川普發表這次演說前，眾議院議長萊恩（Paul Ryan）已為議員擬定野心勃勃的日程，包括在3月將1份健保撤銷法案送交川普，及在夏末提出1項稅賦法規修正案。（譯者：中央社廖禹揚）1060126

(中央社)