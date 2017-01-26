新化外環道截流工程廢棄物 遭舉發堆置鄰近農地

林燕祝今邀第六河川局、國有財產署、市府水利和環保、農業等單位二度踏勘。（黃文博翻攝）

新化外環道截流工程廢棄物遭舉發堆置鄰近農地，現場殘留水泥磚塊、塑膠及廢布等雜物，地主質疑違法掩埋，包商拒絕全面開挖，決採行政訴訟一途，市議員林燕祝抨擊公部門消極無作為，損及地主權益，將進一步釐清疑點，追究公務疏失。

新化外環道路水利工程自一○二年開始陸續興建壓力箱涵，為方便施工，水利局向國有財產署借用新化區公有地臨時堆置土方，借用期到一○四年五月，鄰近的楊姓、林姓地主聲稱期間即發現包商越界將廢棄物掩埋在他們的農地，並加以企圖瞞人耳目。

地主向林議員服務處陳情，同時出示包商被查獲時所簽具切結書為證，表示不再傾倒，結果私下卻繼續入場，沒有實際改善；去年附上蒐證拍照向市府舉發，迄今七個多月連張公文也未收到，毫無動靜，之前向新化警分局報案調查，同樣未見收歛，公部門沒有作為情形令人難以接受。

林燕祝今邀第六河川局、國有財產署、市府水利和環保、農業等單位二度踏勘，現場雖不見明顯坑洞，惟私人農地硬是比旁邊土地矮出二公尺左右，過去的堆積情形可以想像，水利局只知向國產署商借堆置土地，卻不知落實追蹤，期滿未續約，作業上存在疏失。

第六河川局解釋，早期整治虎頭溪帝溪橋上游時暫置國有地的工程土方，分成400包處理，需由專業代清運接手，並非此外環截流工程包商所為，如果土方中夾雜其他等物，懷疑土方並非來自施工處，尚需追查流向。

針對廢棄土方堆置到私人農地，包商否認越區及挖深掩埋，辯稱是因界樁不明顯導致誤倒。對於地主要求全面開挖，只同意選擇四處較具爭議的區辦理，雙方對此僵持不下，溝通苦無交集，地主決定採取行政訴訟途徑，保障應有權益。

事業廢棄物能否放在農地內？市府農業局指出，包括建築類土石依規定也不得堆埋，遑論有害物質，林燕祝要求市府依規定辦理，不能有模糊地帶；另在國產署土地開挖過出厚度7、80公分的污泥層，到底如何形成，她當場要求環保局採樣，檢驗再公布結果讓外界知道。

(中時)