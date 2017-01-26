洪秀柱：盼大家相互合作 協助弱勢家庭

我要評比

中國國民黨主席洪秀柱今天到板橋一個中低收入戶家庭發送食物銀行物資。她表示，期盼社會上有更多的愛與溫暖，協助弱勢家庭、幫助社會一起成長。

洪秀柱傍晚以青年和平團董事長的身分，到新北市板橋區新生街一戶中低收入戶，協助食物銀行發送物資送暖，場面溫馨。

青年和平團20年前積極倡導「資源不浪費，愛心不打烊」理念，開始辦理「食物銀行」服務。洪秀柱表示，期盼社會上有更多的愛與溫暖，所有人都能相互合作，協助弱勢家庭、幫助社會一起成長。

洪秀柱指出，青年和平團有365名志工，每天輪流至麵包店去收取當天新鮮下架的麵包、食物，送到各個不同的家庭，其中，雙北市將近有2000多戶。

她也呼籲社會大眾能將家中有餘的資源，透過食物銀行傳遞給有需要的家庭，更希望年輕朋友從社區服務開始做起，共同參與協助弱勢家庭。1060126

(中央社)