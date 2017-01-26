洪秀柱：盼大家相互合作 協助弱勢家庭
中國國民黨主席洪秀柱今天到板橋一個中低收入戶家庭發送食物銀行物資。她表示，期盼社會上有更多的愛與溫暖，協助弱勢家庭、幫助社會一起成長。
洪秀柱傍晚以青年和平團董事長的身分，到新北市板橋區新生街一戶中低收入戶，協助食物銀行發送物資送暖，場面溫馨。
青年和平團20年前積極倡導「資源不浪費，愛心不打烊」理念，開始辦理「食物銀行」服務。洪秀柱表示，期盼社會上有更多的愛與溫暖，所有人都能相互合作，協助弱勢家庭、幫助社會一起成長。
洪秀柱指出，青年和平團有365名志工，每天輪流至麵包店去收取當天新鮮下架的麵包、食物，送到各個不同的家庭，其中，雙北市將近有2000多戶。
她也呼籲社會大眾能將家中有餘的資源，透過食物銀行傳遞給有需要的家庭，更希望年輕朋友從社區服務開始做起，共同參與協助弱勢家庭。1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。