輔大性侵案判3年半 法院認定性侵未遂

輔大心理系性侵案，雖然被告王姓學生始終否認犯罪，但新北地方法院根據多名證人證詞，以及相關鑑識報告，認定王男涉及乘機性侵未遂罪，判處3年6個月有期徒刑。全案可上訴。

新北地院指出，王男為被害女子的直屬學弟，他於民國104年6月27日晚間參加校區內的畢業聚會，第二天凌晨3時半左右，陪同酒醉的被害女子到一樓電梯旁走廊不容易被人發現的地方，脫掉自己及被害人下半身衣物，並將自己身體壓在被害人身上。

判決表示，王男正要性侵之際，被害人男友從租屋處沿途尋找而來，聽到疑似男子性交的喘息聲，男友奔跑過去，王男因聽聞有人靠近，趕緊起身穿起褲子，而未能對被害人性交得逞。

根據證人描述，被害女子離開畢業聚會現場時，已意識不清；被害人男友則證稱，第一時間看到女友時，女友下半身赤裸趴臥在1樓走廊地板上，陸續下樓抵達現場3人也都目睹被害人毫無意識、昏睡在地上。

判決表示，被害人意識模糊過程中，感覺有重物壓在其身上。而她已經處於昏睡狀態，應無意識及餘力自行脫掉牛仔短褲、內褲，因此可以認定是唯一同時在場的王男將被害人褲子褪去。

另外，被害人男友趕抵現場時，王男正背對著他拉起內褲、外褲。另一名證人也證稱到場時被告外褲未穿上。而被害人外陰部棉棒檢體送驗結果，檢出王男DNA。

法院指出，王男褪去被害人及自己內、外褲，並碰觸被害人外陰部的客觀事實，可以認定王男基於乘機性交的犯意而著手為性交行為。

王男在庭訊時，雖辯稱他對於案發過程均因酒醉而不記得，但法院依照證人證詞及監視器畫面，認為他當時意識狀態正常，而不予採信。

法院表示，王男的行為已經造成被害人身心受創至鉅，且他犯罪後自始否認犯行，對案發經過一概辯稱因酒醉而不記得，試圖卸責，迄今未向被害人道歉，甚至曾出言阻止電召救護車將被害人送醫，犯後態度惡劣，但考量王男無前科等，判處他有期徒刑3年6月。1060126

(中央社)