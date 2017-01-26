謝沛恩連賞巴掌 廖峻兒子慘流鼻血
藝人謝沛恩主演賀歲片「大釣哥」，有場連打對手演員、藝人廖峻兒子廖錦德巴掌的戲，導演要求她真打，一開始還被嫌不夠大力，結果打到對方流鼻血。
「大釣哥」是導演黃朝亮執導，藝人豬哥亮首次投資兼主演，與藍正龍、謝沛恩、楊貴媚、吳朋奉、吳克群打造豬式喜劇。講述靠祖傳祕方經營正龍國術館的「藍大釣」和兒子「藍小龍」父子情，以及跨越兩世代故事。
片中謝沛恩要跑、要打，吊鋼絲也親自上陣，接受中央通訊社專訪笑認挑戰自己，但拍攝順利，讓她更有自信。有場戲是她與吳克群約在拳擊館練拳，導演一鏡到底，台詞多還要搭配動作，攝影也要跟著走，考驗團隊默契。
談起印象較深的戲，謝沛恩說，有場戲要連賞對手演員7下巴掌，一開始借位，導演要求真打，第一次導演覺得不夠大力，她只好用力打，突然發現對方定格，就看到鼻血流下來，讓她很不好意思。
從小學拳擊、柔道、跆拳道、綜合格鬥，謝沛恩希望讓女生知道學這些運動能較有安全感，可保護自己。
有沒有「實戰經驗」？謝沛恩表示，還沒實際用，但有次下午3時走在公園旁，附近人車少，一位中年男子騎機車要電話號碼，她拒絕後繼續往前走，對方逆向騎回來停前方，等她走過又騎到前面停，眼神不停上下打量，讓她很不舒服。
她說，看到對方要下車，心想要打還是跑，這時當然選擇先跑，衝向前方屋子看到有人在，就說她被追，民眾也出去幫忙看情況；當時她已出道，但不覺得是被粉絲認出，直呼「那次真的有被嚇到」。1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。