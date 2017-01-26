陸在中俄邊境布飛彈？陸官方：網傳猜測

中國大陸網路近日出現「中國在黑龍江省部署東風-41彈道導彈（飛彈）」照片，引發俄國媒體關注。對此，中國大陸國防部回應稱，相關消息只是「網上的猜測」。

中通社報導，大陸網路流傳「東風-41」機動式洲際彈道飛彈發射車出現在東北某地的照片。俄新社25日報導說，俄聯邦委員會國防和安全委員會表示，中國在俄邊境地區部署飛彈不能不引起俄羅斯的關注。

中通社引述大陸國防部對此回應稱，中俄兩國全面戰略協作夥伴關係保持高水平運行，雙方戰略互信不斷加強，兩國在各領域的交流合作不斷深化。至於所謂的軍事部署消息，只是網上流傳的猜測。

對此，大陸外交部發言人華春瑩也在日前的記者會上表示，中方願與俄方一道，繼續不斷深化和拓展在各領域的全面戰略協作。

報導引述一名不願透露姓名的中國軍事專家表示，僅從技戰術角度來看，將「東風-41」部署在黑龍江以威脅俄羅斯，是不專業的做法。因為洲際彈道導彈對於接壤的俄羅斯領土存在很大的射擊死區，也很容易遭到俄羅斯航空部隊以及巡航導彈等精確制導武器的打擊。1060126

(中央社)