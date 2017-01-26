費德勒贏得瑞士內戰 隔7年重返澳網決賽

費德勒擊敗瓦林卡後，高舉雙手接受觀眾喝采。（美聯社）

從盤數「聽牌」到被同胞後進瓦林卡（Roger Federer）連追兩盤，「瑞士特快車」費德勒眼看就要遭到逆轉，但他在決勝盤救回兩個破發點，於第6局靠對手雙發失誤成功破發，終以7比5、6比3、1比6、4比6、6比3勝出，挺進澳網男單決賽。

這是費爸生涯第6次殺入澳網決賽，前1次卻已是7年前了。他將和「西班牙蠻牛」納達爾與保加利亞好手狄米卓夫的勝方爭冠。

去年因傷休息半年的費德勒，在澳網打出回春氣勢，準決賽一開局也虎虎生風，先取得兩盤的聽牌優勢，還讓瓦林卡打到怒砸球拍。

瓦林卡在第2盤打到砸爛球拍出氣。（美聯社）

第2盤結束後，瓦林卡喊暫停包紮右膝，眼看局勢對費爸有利，未料瓦林卡放開來打，讓費德勒的單手反拍打得吃力，屢屢失誤，被逼入決勝盤。瓦林卡生涯曾演出8次「輸2贏3」的絕地大逆轉，費爸則在第4盤結束後喊了傷停治療。

「本周我的腳有一些問題，我想史坦（瓦林卡名）已經叫過一次暫停，觀眾應該不會在意我也叫一次。」費德勒賽後表示，防護員簡直像會變魔術一樣，讓他找回比賽狀態，救回兩個破發點之後，他在關鍵第6局成功破發，最後以一記發球讓瓦林卡反拍回擊出界，拿下勝利。

「休息半年，確實沒想過能在這裡進到決賽，」費爸說：「不過隨著一場一場比賽受訪，才逐漸感覺到這是真的，澳網，我回來了！」

(中時電子報)