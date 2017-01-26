防甲午悲劇 陸強化反間諜戰

圖為中國851北極星號電子偵察船。（圖取自大陸國防部）

大陸官方媒體稱，由於外國情報機關積極試圖竊取中國的軍事機密，對國防能力造成了損失。從2016年起，中國開展了積極的反間諜活動，並新建電子偵察艦。

官方參考消息網26日報導，《解放軍報》列舉了外國情報機關積極試圖竊取中國軍事機密的例子。包括中國第二艘航母建造地的照片流入網路，以及中國海軍2016年12月中旬在南海捕獲美國無人偵察工具的例子。

《解放軍報》警告，假如明天戰爭來臨，情報問題可能再次成為中國的痛點。目前，外國情報機關正在構建立體間諜網絡，共用對中國軍事偵察的情報。

文章指出，甲午戰爭前夕，日本間諜準確獲知了清政府增援朝鮮的出海時間，從而在預定海域突襲清軍運兵船。

1894年夏季，即甲午戰爭前夕，日本以重兵脅制朝鮮。日軍參謀總長、陸軍大將棲川宮熾仁親王親自召見根津一，令他再次潛往中國，目的是偵察北洋艦隊的動向與實力，作臨戰準備。

1894年8月1日，中日正式宣戰，由招商局的五艘輪船運送總兵劉盛休的銘軍十二營6000人前往朝鮮。為防止日本艦隊襲擊，李鴻章電令北洋艦隊主力護航。停泊於威海附近的鎮遠號第14艘中國軍艦，投入出征準備。日間諜在威海得知北洋艦隊的出發時間，立即將鎮遠號等14艘中國軍艦開赴朝鮮的具體日期電告上海諜報機關。根津一馬上發給日軍大本營。日軍大本營即派日本聯合艦隊出發，9月15日到達朝鮮黃海道大東河口附近。

而丁汝昌率北洋艦隊由威海衛出發，經旅順後15日艦隊至大連灣。16日午前1時，艦隊起錨，包括了定遠、鎮遠、來遠、經遠、致遠、靖遠等在內的軍艦12艘、炮艇2艘、魚雷艇4艘，護送運兵船航行。下午，艦隊到達鴨綠江大東溝口外。丁汝昌派鎮中、鎮南2艘炮艦及魚雷艇護衛運兵船入口，平遠、廣丙2艦在口外警戒。其餘10艘軍艦在離口外12海里的大鹿島東南下錨。

18日11時30分，中日兩支艦隊互相發現目標，震驚世界的黃海海戰爆發。由於敵我力量懸殊，中國北洋艦隊慘遭重創，損失超勇、揚威、致遠、經遠、廣甲五艦，包括鄧世昌、林永升在內，死傷八百餘人。至此北洋艦隊更是畏縮不出，日本奪得制海權。

《解放軍報》警告，中國已經準備好打擊企圖竊取軍事機密的間諜。2014年11月1日，中國通過了《反間諜法》，允許政府沒收用於非法收集資訊的任何財產。2016年，反間諜運動在中國大面積鋪開，發布了多部連環畫和小視頻警告與外國人接觸的風險。

另外，中國自己也打造了偵察艦隊收集情報。在2014年亞太國家舉行的環太平洋海軍演習中，中國用815型偵察船收集了美國軍艦的情報。第5艘該型偵察船已在今年1月10日下水。

(中時電子報)