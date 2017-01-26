義大利雪崩搜救結束 共29死
義大利中部飯店雪崩事件，經過一個星期的搜救，昨天深夜確認挖出全部罹難者遺體，共有29人喪生。
義大利的里格皮亞諾飯店（Rigopiano Hotel），1月18日遭到地震引發的雪崩掩埋，當時飯店內共有40人，其中有12人是飯店工作人員，另外28位旅客當中，有4位是孩童。
在搜救前幾天，不斷傳出令人振奮消息，陸續救出11位生還者，不過隨著時間過去，挖出愈來愈多遺體，讓期待落空的家屬悲痛不已。現場搜救的消防員形容，雪崩掩埋的飯店，就像一個巨大的冰凍墳墓。
獲救的一對情侶昨天還原現場情況，都餘悸猶存地表示，雪崩發生在一瞬間，他們還搞不清楚發生什麼事，飯店就已經被雪堆埋住了，他們只能靠吃雪來活下去。1060126
(中央社)
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