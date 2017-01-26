南投縣信義鄉衛生所 榮獲卓越獎
衛生福利部為提升衛生所服務品質，舉辦「金所獎」競賽，南投縣信義鄉衛生所，在各縣市衛生所激烈競爭下，以「高齡友善健康照護」脫穎而出，獲得最高榮譽的「卓越獎」，將於3月間接受衛福部表揚。
南投縣衛生局長黃昭郎表示，衛福部國民健康署為提升衛生所服務品質，強化衛生所人員服務人力，舉辦「金所獎」全國性競賽，評選績優衛生所，作為全國衛生所標竿學習的對象。
今年度競賽議題有2項，分別為「高齡友善健康照護」及「社區動態生活營造」；信義鄉衛生所長期致力於偏鄉醫療照護，積極爭取中央補助，提升醫療設備水準，2016年通過「高齡友善健康照護機構認證」，今年，以高齡友善健康照護議題，參加全國「金所獎」競賽，榮獲「卓越獎」佳績！
黃昭郎表示，南投縣衛生局因應人口老化問題，自2015年起，積極輔導縣內衛生所，參與高齡友善健康照護機構認證；2016年全縣13鄉鎮市衛生所，全部通過「高齡友善健康照護機構」認證，貼心考量長者需求，提供輔具、博愛座、求助鈴等設施與諮詢單一窗口，改善城鄉醫療差距，落實建置高齡友善、優質服務的就醫資源與環境。
(中時)
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