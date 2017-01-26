盼與納達爾爭冠 費德勒：我是他頭號球迷
21世紀最偉大的兩位男網球員，「瑞士特快車」費德勒與「西班牙蠻牛」納達爾，能否在今年澳網決賽再次對決？率先搶下決賽門票的費爸說他非常期待，甚至表示：「我也是拉法（納達爾小名）的頭號球迷！」
費、納曾在職業網壇對決34次，包括8次大滿貫決賽，不過兩人年紀漸增，上一次在大滿貫決賽會師已是2011年法網。去年則都因為運動傷害，曾於下半年休戰養傷。
「我們兩個可能都沒想過，會在澳網這裡爭冠，」費爸意味深長的說，現在不像過去，談的不是他和納達爾對戰的「下一場」比賽，而是可能「最後一場比賽」。「如果能和納達爾爭冠，希望會是一場好比賽。」費德勒說。
(中時電子報)
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