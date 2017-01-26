張孝全演《合約男女》曝怪癖 有望與鄭秀文在台合體

張孝全、鄭秀文祝賀影迷新年福氣、財運到。（圖／双喜電影提供）

鄭秀文在電影裡是有潔癖的女總裁，她笑說和私底下的自己完全不像。（圖／双喜電影提供）

電影《合約男女》男女主角張孝全、鄭秀文日前一起拍攝新年海報向觀眾賀年，2人也許願希望首度合作的新片能夠鴻運當頭，片商正邀請2人在台合體。戲裡鄭秀文在感情上與生活習慣上都充滿潔癖，甚至害怕與人親近，因此不僅選了張孝全借精生子，連剪指甲時都超越潔癖，怪咖程度超越與華仔合演《孤男寡女》時焦慮上身就不停打掃的女主角，但戲外反而是張孝全坦承自己有咬指甲的怪癖。

鄭秀文這次在《合約男女》裡飾演的女總裁，不僅冷面，更是有不少的原則與潔癖，將自己的女王氣場展現得淋漓盡致，即便是一塊香皂都要清潔後才可以使用，剪指甲時也需要隔著安全箱，就怕剪下的指甲屑弄得到處都是。鄭秀文戲裡專注潔癖修指甲，另外一邊張孝全則爆料自己私下的「修指甲」方式—用咬的！「我自己本身，其實沒有什麼潔癖，我的怪癖，也沒有特別怪，就我喜歡咬指甲，沒了，就這樣。」回答令人噴笑。

鄭秀文坦言《合約男女》裡如此極端的角色，跟她自己完全不像，但可以理解這個角色的內心世界，「她對感情缺乏安全感，霸道的作風只是她的保護牆，內心其實是很脆弱的。」Sammi 表示克服之前的抑鬱時期之後，自己內心已足夠強大詮釋這個角色，是熟齡男女在情人節過後不可錯過的浪漫喜劇。目前片商也正在積極邀請鄭秀文與張孝全同台宣傳電影，期待久未來台的Sammi能夠盡快與台灣粉絲見面。

(中時)