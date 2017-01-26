嚴審陸客？陸委會：與520前機制一致
日前有媒體報道，去年520至今，陸客申請來台參訪遭移民署技術刁難、補件，被拒的件數暴增6至7成，受此影響，大陸來台參訪團銳減。陸委會副主委兼發言人邱垂正26日在例行記者會上表示，去年520後的審查運作機制和520前都是一致，並沒有變化，呼籲大陸人士來台不應設置任何政治前提，才能認識台灣。
《旺報》報導，去年520後移民署依《兩岸人民關係條例》受理陸客來台申請，對審查參訪目的比過去嚴格，例如當事人有統戰部或招商局的背景，最容易被拒絕。520之前，一般都是先讓大陸人士入台，然後再考察其在台言行。現在則是在聯合審查時就先擋掉。由於過去接待參訪團的社團多偏藍，目前嚴審的動作，被視為「清藍」。
陸委會26日下午舉行農曆年前的最後一場例行記者會，邱垂正回應表示，陸方專業人士來台交流參訪，是由各部會組成的聯審會會商處理。去年520以來，審查運作機制和520之前都是一致，並沒有變化。
邱垂正強調，政府歡迎大陸人士來台交流，也再度呼籲，大陸人士來台交流不應設置任何的政治前提，才能認識台灣並深化兩岸關係互動與發展。
(旺報)
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