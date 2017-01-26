好天氣到初二 初三起東北季風到轉濕涼

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6天春節連假登場，快把握前3天的好天氣外出走春。中央氣象局表示，從除夕到初二全台天氣晴朗穩定，初三東北季風到，將持續冷到收假。

農曆春節假期開始，把握假期走春也要看老天爺臉色，氣象局表示，明天除夕(27日)開始到初二(29日)，全台天氣晴朗穩定，白天高溫可達24到27度，但受輻射冷卻效應影響，西半部日夜溫差達10度以上。

氣象局指出，初三(30日)中午開始鋒面和東北季風接近，北部和東半部氣溫驟降，也會轉為有雨的天氣型態，初四(31日)清晨低溫探14、15度，感受明顯濕冷。

至於中南部天氣，中央氣象局說，初三起南方也有水氣接近，因此天氣也不穩定，易有短暫陣雨，一直到初五(2月1日)收假日當天，天公都不作美，建議民眾出門記得注意保暖並攜帶雨具，也要注意行車安全。1060126

(中央社)