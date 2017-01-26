少小離家老大回 警協助老翁返鄉尋根
澎湖望安一名83歲陳姓老翁，離鄉70年，今年趁春節返鄉尋根，只是人事已非，所幸望安小隊長郭國隆在執勤時，發現並協助老翁找到出生的老家，一償多年的心願。
澎湖望安警方表示，陳姓老翁幼年出生在望安島，10餘歲隨家人離鄉迄今70年，平時想起少小離家情景，浮現腦海，今年利用春節期間，返澎湖尋根。
陳翁前天返回澎湖再轉搭交通船，返回睽違已久的望安島，只是人事已非，加上行動不便，所幸恰巧有郭國隆在港區執勤時發現，主動上前攙扶，。
郭得知陳姓老翁是返回故鄉找尋出生的祖厝，於是用警車載往望安戶政事務所查詢，順利的找到老翁的祖厝，對於員警的協助，陳姓老翁熱淚眶，表達感謝。
郭國隆表示，自己也萬萬沒想到，在執勤時，一個小小的協助，讓陳姓老翁很幸運的找到自己的出生祖厝，可說是警察為民服務的最佳寫照。1060126
(中央社)
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