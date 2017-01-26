泰國再發逮捕令 警方誓逮爭議佛教法師

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泰國警方先前數次試圖逮捕具影響力的佛教僧人法勝法師未果，警方首長今天表示，已再次取得新逮捕令，會盡全力將他逮捕到案。

在這個佛教徒佔多數的國家，警方數次試圖拘捕法身寺（Wat Phra Dhammakaya）前住持法勝法師（Phra Dhammachayo）都未成。外觀新潮的法身寺是泰國最大且最富有的佛寺。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，法院昨天以侵占泰國南部土地罪名，第4次針對法勝法師發出逮捕令。他原已被控洗錢，以及非法侵占他處土地以興建靜坐中心。

泰國皇家警察總長賈迪布（Chakthip Chaijinda）告訴路透社：「我們不敢說會在今年內逮捕他，但我們會盡全力將他繩之以法。」

這座佛寺位於曼谷近郊，號稱有數百萬信眾，包括部分政商界重要人士，但批評者稱其剝削信徒，利用宗教致富。（譯者：中央社廖禹揚）1060126

(中央社)