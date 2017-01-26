泰國再發逮捕令 警方誓逮爭議佛教法師
泰國警方先前數次試圖逮捕具影響力的佛教僧人法勝法師未果，警方首長今天表示，已再次取得新逮捕令，會盡全力將他逮捕到案。
在這個佛教徒佔多數的國家，警方數次試圖拘捕法身寺（Wat Phra Dhammakaya）前住持法勝法師（Phra Dhammachayo）都未成。外觀新潮的法身寺是泰國最大且最富有的佛寺。
「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，法院昨天以侵占泰國南部土地罪名，第4次針對法勝法師發出逮捕令。他原已被控洗錢，以及非法侵占他處土地以興建靜坐中心。
泰國皇家警察總長賈迪布（Chakthip Chaijinda）告訴路透社：「我們不敢說會在今年內逮捕他，但我們會盡全力將他繩之以法。」
這座佛寺位於曼谷近郊，號稱有數百萬信眾，包括部分政商界重要人士，但批評者稱其剝削信徒，利用宗教致富。（譯者：中央社廖禹揚）1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。