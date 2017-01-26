嬌生購併利多激勵 歐股開高攀抵1年高

歐洲股市今天在嬌生集團（Johnson & Johnson）傳出同意以300億美元（約新台幣9461億元）收購瑞士生技公司Actelion的購併利多激勵下，開盤延續近來漲勢，攀抵1年高點。

美國醫療保健巨擘嬌生集團將以全現金方式收購，並將分拆Actelion旗下研發業務。嬌生購併後，將取得Actelion旗下高價、高利潤的罕見疾病藥物產品線。

彭博報導，目前已經是全球醫療保健產品製造龍頭的嬌生在以該公司有史以來最高購併金額，吃下Actelion後，成為一種罕見型態高血壓疾病藥物的領導者，對同樣追求Actelion的法國藥廠賽諾菲集團（Sanofi SA）來說是一大打擊。

根據彭博情報（Bloomberg Intelligence）的分析師，這起購併案和輝瑞（Pfizer Inc.）收購Medivation，以及AbbVie Inc.買下Pharmacyclics Inc.相比，收購金額更高。

Actelion股價聞訊狂漲20%。

歐洲三大指數都走高，英國倫敦FTSE 100指數上漲近0.3%，來到7182.93點。德國法蘭克福DAX 30指數上漲0.5%，來到11867.91點。法國CAC 40指數上漲0.3%，來到4891.86點。1060126

(中央社)