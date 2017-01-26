文化部106年度演藝團隊分級獎助計畫 總補助逾1.4億
為支持演藝團隊經營表演藝術的長遠發展，文化部辦理106年度「演藝團隊分級獎助計畫」，本年度補助計畫歷經105年12月初審、106年1月14日與1月21日二階段複審、1月23日決審程序，從145個團隊申請案件中，評選出80個獲補助團隊，總補助金額為1億4,470萬元，包括音樂類16團、舞蹈類21團、傳統戲曲類18團、現代戲劇類25團。
本年度補助計畫各組競爭激烈，音樂組從35團選出16團獲補助，補助金額為3,280萬元；舞蹈組從36團選出21團獲補助，補助金額為3,220萬元；傳統戲曲組從30團中選出18團獲補助，補助金額為3,610萬元；現代戲劇組從44團中選出25團獲補助，補助金額4,360萬元。
此外，本年度獲補助團隊中新進團隊包括薪傳打擊樂團、對位室內樂團、TAI身體劇場、FOCA福爾摩沙馬戲團、丞舞製作團隊、楊景翔演劇團等共6團。
文化部表示，補助分級團隊目的，主要是支持團隊經營表演藝術發展的本質，提供團隊的常態營運提供穩定的力量。
(旺報)
關鍵字：文化部、演藝團隊分級獎助計畫
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