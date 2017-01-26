陸外交部：日APA酒店將撤出右翼書籍

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中國大陸外交部發言人華春瑩26日表示，「中國奧委會已經就APA酒店的錯誤做法向日方提出交涉」。札幌亞冬會表示，APA酒店決定從酒店客房、大堂、前台撤出所有書籍。

日本APA連鎖飯店擺放否認南京大屠殺、慰安婦等史觀的書籍，連日來引發大陸官方及網友的怒火。APA酒店是日本札幌亞洲冬季運動會的官方指定酒店。

華春瑩今天在外交部例行記者會上表示，中國奧委會已就此事向日方提出交涉，要求其嚴格遵守「奧林匹克憲章」和亞奧理事會相關規定，盡快妥善解決此事。中國奧委會也致函亞奧理事會，請其「敦促日方立即糾正錯誤」。

華春瑩說，日前，札幌亞冬會組委會秘書長已正式復函中國奧委會，表示APA酒店決定從酒店客房、大堂、前台撤出所有書籍。「我們希望日方切實履行承諾，並保證運動會期間不再發生類似問題，以保證亞冬會順利舉行」。1060126

(中央社)